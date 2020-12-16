كايلي جينر الأعلى أجرا لعام 2020

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تصدرت عارضة الأزياء الأميركية كايلي جينر قائمة الأعلى أجرا في العالم لسنة 2020.

ونشرت مجلة "فوربس" الأميركية تقييمها السنوي للممثلين الأعلى أجرًا للعام فتبوأت كايلي جينر القائمة بمكاسب بلغت 590 مليون دولار، تلاها كاينييه وست حيث بلغت ثروته 170 مليون دولار وبدا الفارق هائلا بين المرتبتين.

وتعتمد مجلة "فوربس" في القائمة على رصد الدخل في الفترة من 1 يونيو 2020 إلى 1 يونيو 2021، قبل خصم الضرائب ورسوم الوكلاء ومديري الأعمال والمحامين والمنفذين، وتجمع المعلومات من عدة مصادر فضلًا عن تقديرات فوربس.

وجاءت القائمة كالتالي:

1. كايلي جينر - 590 مليون دولار

2- كانييه ويست - 170 مليون دولار

3. روجر فيدرير - 106.3 مليون دولار

4- كريستيانو رونالدو - 105 مليون دولار

5- ليونيل ميسي - 104 مليون دولار

6- تايلر بيري - 97 مليون دولار

7- نيمار - 95.5 مليون دولار

8- هوارد ستيرن - 90 مليون دولار

9- ليبرون جيمس - 88.2 مليون دولار

10- دواين "ذا روك" جونسون - 87.5 مليون دولار

11- راش ليمبو - 85 مليون دولار

12- إلين دي جينيريس - 84 مليون دولار

13- بيل سيمونز - 82.5 مليون دولار

14- إلتون جون - 81 مليون دولار

15. جيمس باترسون - 80 مليون دولار

16- ستيفن كاري - 74.5 مليون دولار

17- أريانا غراندي - 72 مليون دولار

18- ريان رينولدز - 71.5 مليون دولار

19- جوردون رامزي - 70 مليون دولار

20- الأخوان جوناس - 68.5 مليون دولار

21- فرقة The Chainsmokers - 68 مليون دولار

22. الدكتور فيل ماكجرو - 65.5 مليون دولار

23 ـ إد شيران - 64 مليون دولار

24- كيفن ديورانت - 63.9 مليون دولار

25- تايلور سويفت - 63.5 مليون دولار