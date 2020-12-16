عمرو دياب يوجه رسالة لرامي صبري بعد غناء الأخير "محسود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الهضبة عمرو دياب رسالة للمطرب رامي صبري بعد غناء الأخير أغنية "محسود".

وكتب عمرو تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :"الله الله إيه الحلاوة دي، دي المنافسة بقت شديدة أوي، أحسنت يا رامي".

أعاد رامي نشر إشادة عمرو دياب له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، علق :" أولاً أنا عملت تحدي لأغنية محسود علشان حاجتين، أولهم علشان الأغنية حلوة أوي وأنا بحب النوع ده من الأغاني ألحان صديقي ، الملحن خالد عز".

أضاف رامي :" ثانياً علشان أقول للناس كتير من الجماهير إن العلاقة بيني وبين الفنان الكبير عمرو دياب علاقة محترمة من عندي ومن عنده حتي الكلام اللي وحش اللي دايما بشوفه على السوشيال ميديا مكانش بيغير حبي واحترامي ليه بالعكس أنا كنت بشتغل اكتر إني أعمل أغاني مهمة وده حصل أخيرا من انهارده عايز كل الجمهور الكبير جمهور عمرو دياب يفهم اني بحترم هذا الرجل وبحترم تاريخه جدا ومفيش بنا أي عداوة أو كره ذي ما بعض الناس بتقول، مبروك الألبوم يا هضبة ودايما مشرفنا وفخورين بيك وشكرا لكلامك الحلو".

وطرح الهضبة ظهر الثلاثاء عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، برومو أغنية "يا أنا يا لأ"، والتي سيحمل اسمها الألبوم المقرر صدوره يوم 25 ديسمبر الحالي.