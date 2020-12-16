ضمنتك في مليون و850 ألف .. عمر كمال يرد على بيكا: "حتى العربية بتاعتك أنا اتوسطتلك فيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

خرج مغني المهرجانات عمر كمال عن صمته، وقام بالرد على حمو بيكا من خلال بث مباشر عبر صفحته بموقع "فيسبوك" قائلا: "أنا اتحملت كتير جدًا إهانات من بعض الناس،" لكن كل دي إهانات أنا ماليش فيها، أنا أول أغنية أتربح من خلالها كانت من خلال أغنية "انتي معلمة" وكل الأغاني اللي قبل كده كنت بديها لـ حمو بيكا، عشان يرفعها من خلال قناته ويكسب منها بما فيهم أغاني كانت من إنتاجي أنا، والله مكنتش باخد فلوسهم لأني بكسب من زمان وسيبتك تاكل عيش".

وتابع: "الشخص اللي بيتكلم عليا ده أول ما بينزل من إسكندرية بييجي على شقتي وواكلين عيش وملح مع بعض، اللي حصل إن وأنا قاعد عند الحلاق بتاعي ومعايا حمو فوجئت إنه جايب شخص بتاع فساتين أفراح وعايزنا نعمله إعلان من غير ما ياخد إذني، وأنا اتحرجت أرفض قدام الراجل، بس أنا مش عايز اعمل مهرجان لفستان فرح، أنا عايز اعمل فن كويس زي بنت الجيران وعود البطل وكل مهرجاناتي، وحتى بعد الاتفاق مدفعش ليا عربون ولا سألني تاخد كام، على عكس ما بعمل معاه في أي فرح حد بيطلبه فيه".

واختتم: "عيب تقول عليا إني صحبة مزيفة، أنا عمري ما كسبت من وراك، أنا سيبتلك ١٢ تراك كلت من وراهم الشهد، حتى العربية بتاعتك أنا اتوسطتلك أنا ومدير أعمالي عند المعرض عشان يقسطهالك، وضمنتك في مليون و850 ألف جنيه، ولو كنت لوحدك مكنش حد هيديك عربية".