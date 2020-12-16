"بني آدم وغلط ولا كأنها عرفت".. نصيحة سميحة أيوب لأي سيدة تكتشف خيانة زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، نصيحة إلى كل سيدة تكتشف خيانة زوجها، قائلةً: "بنصح أي ست تكتشف الخيانة متقولش لزوجها، لأن يوم ما تقول لزوجها هتخرج من البيت".

أضافت أيوب، خلال حوارها مع الإعلامية هبة الأباصيري مقدمة برنامج "t's Show Time" عبر فضائية cbc: "الست العاقلة متقولش.. ولا كأنها عرفت حاجة عشان البيت يفضل مستقيم وماشي.. دي تبقى ست عاقلة وعظيمة".

تابعت: "الست تواجه وتقول لزوجها لما تعرف وتتأكد من نفسها أنها مش هتقول كده وترجع تعيط تاني، تعالج المسألة بعقل، غلط ومفيش حد مبيغلطش، وإذا حصل كده بلاش الست تحكم بالحديد والنار، بني آدم وغلط".

واصلت: "الست وقتها لازم تحاول تشوف إيه اللي ناقصها وخلى زوجها يبص لحد تاني، لازم يكون في نقص، وكذلك الست لما تخون، الست مثلا اللي مبتسمعش كلام حلو من زوجها أول ما حد يقولها تديله ودنها، العلاقة لازم يكون فيها حنان وصداقة وأخوة".

وردا على سؤال: "هل انتي اتخانتي؟"؛ قالت: "مدورتش عليها.. كنت بحب نفسي ومش عايزة ألم نفسي.. شكيت ولما بشك بشيل الشك من دماغي على طول عشان بحب نفسي ومش عايزاها تتأذى".