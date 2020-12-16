مسلسل قيامة عثمان الحلقة 38 الثامنة والثلاثون بث مباشر شاشة كاملة عبر موقع قصة عشق "HD بجودة"

كانت الحلقة 37 من المؤسس عثمان، انتهت بنصب فلاتيوس فخا لـ عثمان الذي كاد أن يقضى على ياولاك أرسلان، إلا أن فلاتيوس رجل نيكولا استطاع التدخل في الوقت الأخير والامساك بعثمان ورجاله، فضلا عن قدوم سافجي ودوندار على اتخاذ قرارا بإختيار سيدا جديدا لـ كايي بعد تدهور صحة الغازي أرطغرل.
مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان
يعرض مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة 8 مساء بتوقيت مصر و 9 مساء بتوقيت السعودية لمدة ساعتين باللغة التركية، كما يعاد يوم الخميس في نفس التوقيت.
تعرض قناة atv التركية وقناة تي ار تي مسلسل المؤسس عثمان بالإضافة إلى ان
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