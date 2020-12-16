في يومها الوطني.. أحلام:كل عام والبحرين بألف خير

حرصت الفنانة أحلام على تهنئة الشعب البحريني بعيدها الوطني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت أحلام مقطع من أغنيتها للبحرين، وذلك عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة:"كل عام والبحرين وحكامها بألف خير".

يذكر ان أحلام قد أحييت في سبتمبر الماضي، حفلاً غنائياً ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي، وذلك بتقنية "أون لاين"،

بعد إلغاء الحضور الجماهيري للحفل تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا

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حقق الحفل نسبة متابعة عالية فور اذاعته عبر إحدى التطبيقات الترفيهية الشهيرة، وقدمت فيه أحلام مجموعة من أغانيها المفضلة لدى مستمعيها، وكان أول ظهور غنائي لها في ظل فترة كورونا.

يذكر ان آخر الإصدارات الغنائية لـ أحلام، كانت من خلال أغنية "رجل السلام"، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، واقتربت من الـ 100 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات : مولاف الحان : فايز السعيد توزيع : زيد عادل، ويقول مطلعها"سلام يا المجد الفلاحي بكبره ويا موطن الأمجاد..... لبيك ...:لبيك يا سيد التاريخ يا ساس فخره يا القايد الي كل شعبك يهنيك انته يا بوخالد ضيا الكون باسره وانته السلام لكل مضهود يعنيك.