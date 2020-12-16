أشاد عدد كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأداء الفنانة دينا فؤاد، في مسلسل "جمال الحريم" الذي يُعرض حاليًا على قناة "دي إم سي".
حيث كتب المتابعون:"دينا فؤاد عاملة الدور حلو أوي أوي بجد، كمية الرعب والإنفعال اللي هي فيه قوية جدًا جدًا، ابدعتي يافنانه استمري"، "عسل وتمثيلها مقنع جدًا بالتوفيق"، "عسل بحبهااوى والمسلسل فعلا جاااامد جدااا"،"ايوا هى فظيعة تمثيلها تحفة كل دور أحسن من التاني أنا بحبها جدًا"، "بحبها أوي وبحب كل أدوارها، المسلسل جميل جدًا، والدور رائع ومليان انفعالات"،فظيعة جدًا وأنا بتفرج عليها بتخض حقيقي"، "مبدعة فعلاً وعايشه الدور صح".
ويذاع المسلسل على قناة DMC فىالساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهر، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.
مسلسل "جمال الحريم" بطولة خالد سليم، نور اللبنانية، محمد شاهين، حازم سمير، فراس سعيد، رنا رئيس، اسلام جمال، علاء عرفة، كريم عبد الخالق، تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور يشيد بدور دينا فؤاد في جمال الحريم.. ومتابعون: "مبدعة فعلاً وعايشة الدور صح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.