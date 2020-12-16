بعد مشاركته في تحدي "محسود"..عمرو دياب لرامي صبري:المنافسة شديدة

حرص الهضبة عمرو دياب، على متابعة مشاهير الغناء في تحدي أغنيته الجديدة "محسود"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصير "تويتر".

تفاعل دياب مع عدد من مغنيّ التحدي، أبرزهم الفنان رامي صبري، حيث أبدى اعجابه بغناءه، قائلاً:"الله ايه الحلاوة دي، دي المنافسة بقت شديدة اوي احسنت يارامي".

أطلق دياب تحدي"محسود"، مساء أمس الثلاثاء، بعد طرح البرمو الدعائي لها عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستجاب لها عدد من الفنانين إضافة إلى عدد كبير من محبيه.

قدم دياب "محسود "أخيرا، في أحد حفلاته الخاصة، للمرة الأولى،

التي من المفترض أن تتضمن ألبومه الجديد، من كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: خالد عز، تقول كلماتها "محسود على عودك يا جميل، علىدقة عود اتمايل ميل، أدامنا طول الليل مواويل، محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، أناوأنت بميت لمة، مش محتاجين لمة، لما بشوفك بنسى أنا مين".

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كانت آخر إصداراته الغنائية "الجو جميل"، التي حصدت أكثر من 5

ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب"، من كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد يحيى، توزيع: أحمد عادل، ويقول مطلعها "وسط الليل واللمة، ببقى في حالة روقان، لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجري عليك، ياللي مخللي سهرنا جميل، والجو جميل، علشان انت جميل، كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة ومرة برقصة وقولنا كلام".

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".