شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد على ربيع يرقص على أغنية "أندال" أثناء قيادة سيارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر على ربيع أثناء رقصه على أغنية "اندال" مؤخراً عبر فيديو نشره من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث كان يقود سيارته وهو يتفاعل بشكل هستيرى مع الأغنية الذى استمر بالرقص عليها طوال الفيديو، واكتفى بالتعليق عليه: "صباح الفل".



على ربيع

وقال الفنان على ربيع، خلال تصريحات سابقة إنه يشجع النادى الأهلى بشدة، لكن يرفض التعصب الرياضى، قائلا: "أنا متابع كل حاجة، وأكره التعصب، وليه نروح نهجم على الفريق التانى".



على ربيع

وأضاف ربيع، فى لقائه ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصرى، على قناة DMC، أنه رغم كونه حاصل على جائزة أفضل ممثل فى الجامعات المصرية، تم رفضه فى معهد التمثيل، قائلا "ماخلونيش أتكلم حتى ومشونى.. وكنت هتجنن ومش عارف أعمل إيه".

وأوضح أنه بعد رفضه في معهد التمثيل، لجأ إلى مركز الإبداع ونجح فى دخوله، وهذا ما شجعه على التمثيل بعد تخرجه من الجامعة، قائلا: "لم أعمل أى شىء آخر سوا التمثيل".

وقال الفنان على ربيع إن التمثيل لم يكن في اهتماماته أو خططه المستقبلية، مضيفا: "الموضوع جه صدفة والتمثيل ماكنش في دماغى خالص، وكنت بحب ألعب كورة وألعاب قوى وجرى ومصارعة، وبالصدفة واحد صاحبي معايا في الجامعة قالى لازم تروح المسرح علشان أنت موهوب، وقعد يقنعنى لحد ما دخلت المسرح"، موضحاً في لقائه ببرنامج "مساء DMC" أنه عندما كان يفعل أي شيء كان الناس يضحكون فشعر بموهبته، قائلا: "دخلت المسرح في 2004 ولقيت الناس بتحبنى جدا، وبعمل دور صغير جدا ألاقى الناس مش فاكره غيره، والناس بتقولى إنت هايل، فكملت".