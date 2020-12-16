شكرا لقرائتكم خبر عن خطبة لانا ديل راى وكلايتون جونسون بعد التقائهما على تطبيق للمواعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت النجمة العالمية لانا ديل راى أمس أغنية "Love You Like A Woman"، وذلك فى برنامج Tonight Show مع المذيع الشهير جيمى فالون.

واكتشف المعجبون أن النجمة الشهيرة البالغة من العمر 35 عاما ترتدى خاتم خطوبة كبير بيدها، وبعد العديد من التساؤلات أكد موقع "بيبول" أنه بالفعل تمت خطبتها للعازف كلايتون جونسون، وذلك بعد أن التقيا على تطبيق للمواعدة، وهو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "اينستايل".





ولم تصدر النجمة العالمية لانا ديل راى التى تحافظ إلى حد كبير على حياتها العاطفية بيانا رسميا بشأن هذه المسألة، لكن لاحظ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر" أنه بالإضافة إلى ظهور الليلة الماضية، فقد ظهر "الخاتم" الجديد عبر الإنترنت خلال الأسابيع القليلة الماضية فى عدد من الصور التى نشرتها النجمة الشهيرة على صفحتها الشخصية بإنستجرام.

وأشار موقع "اينستايل" إلى أنه بدأ كل من جونسون وديل راى فى متابعة بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعى فى أغسطس الماضى، واحتفلا معا بالهالوين.