شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يكشف كواليس تصوير المشاهد الكوميدية بفيلم "السفارة فى العمارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج عمرو عرفةأحد كواليس تصوير أحد أشهر المشاهد الكوميدية فى فيلم "السفارة في العمارة" بين الفنان الكبير عادل إمام وضياء الميرغنى، وغرد على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا "الزعيم ملتزم جداً بالنص اللي بيصوره إلا في المشهد ده.. لقيته جاى يقولى ممكن لما يقولى أنت مكانك مش هنا انت مكانك فوق أرد عليه وأقوله طب ما تطلعوا أنتوا فوق وانا استناكوا تحت".



عمرو عرفه على تويتر

وأضاف المخرج عمرو عرفة أن اقتراح النجم عادل إمام لتعديل المشهد لقى ردود فعل كبيرة واستحسان الجمهور وقت عرضه، قائلا: "ضحكت جامد بعد كلام الزعيم فقالى خلاص هقولوا ودغدغ السينما.. لن أنسى".

وقبل ذلك، روى المخرج عمرو عرفة قصة إخراجه لفيلم "السفارة في العمارة" وكيف تحمس الزعيم عادل إمام للفيلم في سطر واحد، حيث غرد عرفة عبر حسابه على تويتر، قائلا: "كنت بتمشي انا والزعيم من مكتبه لمكتبي وحكيت قصه الفيلم في سطر.. بص لي وقالي ده تأليفك؟.. هزيت راسي.. كمل مشي ومردش.. وأنا نسيت.. بعدها بشهرين كلمني وقالي فاكر السطر اللى إنت حكيتهولي أنا عاوز أعمل الفيلم ده ويانا يا السفارة فى قلب العمارة".

فيلم السفارة في العمارة تم عرضه عام 2005 وهو تأليف يوسف معاطى وإخراج عمرو عرفة وبطولة عادل إمام وداليا البحيرى وخالد سرحان وأحمد راتب ولطفى لبيب وعزت أبو عوف وخالد زكى وميسرة ومحمد أبو داود ونرمين ماهر ومصطفى هريدى، وتدور أحداثه حول المهندس (شريف خيري) الذي يعمل بإحدى شركات البترول بدبي، ويضطر إلى العودة لمصر بعد غياب عشرين عامًا، ليفاجأ بأن السفارة الإسرائيلية بجانب شقته ويحاول جاهدًا بيع الشقة في البداية، إلا أن فشله يجعله يتعامل مع الأمر بطرق مختلفة.