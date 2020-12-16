فيديو.. مشاهير الغناء يتحدون عمرو دياب في أغنية "محسود"

أطلق الهضبة عمرو دياب، تحدياً غنائياً، لأغنيته الجديدة "محسود"، الذي طرح مقطع منها مساءأمس الثلاثاء، عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي .

نشر دياب مقطع غنائي للأغنية مع عزف لآلة العود فقط، وعلق عليه قائلاً:"عايز أسمع أصواتكم الحلوة".

قدم دياب "محسود "أخيراً، في أحد حفلاته الخاصة، للمرة الأولى، التي من المفترض أن تتضمن ألبومه الجديد، من كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: خالد عز، تقول كلماتها "محسود على عودك يا جميل، علىدقة عود اتمايل ميل، أدامنا طول الليل مواويل، محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، أناوأنت بميت لمة، مش محتاجين لمة، لما بشوفك بنسى أنا مين".

شارك في التحدي الفنان أحمد جمال، وقدم المقطع الغنائي عبر حسابه الرسمي

على موقع التدوينات القصير "تويتر"، وعلق عليه قائلاً:"وأنا قبلت التحدي".

كما قدم الفنان رامي صبري، الأغنية بصوته، وقام بنشرها الشاعر تامر حسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"

وعلق عليه قائلاً:"صديقى الفنان المُحترم رامى صبرىقبل التحدى وغناها بطريقته وصوته المميز يسلم ذوقك وروحك الحلوة ياروما".

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إضافة إلى المطرب الشعبي محمود الليثي، والذي شاركها دياب مع جمهروه، من خلال خاصية ستوري عبر حسابه على "انستجرام".

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بدأت الحملة الدعائية للألبوم في عدد من

شوارع القاهرة بالأمس، تمهيداً لطرح الألبوم المتوقع خلال يناير 2021، حيث سيتضمن 14

أغنية، بحسب ما أعلنت إحدى شركات المحمول المسئولة عن مرحلته الدعائية.

كانت آخر إصداراته الغنائية "الجو جميل"، التي حصدت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب"، من كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد يحيى، توزيع: أحمد عادل، ويقول مطلعها "وسط الليل واللمة، ببقى في حالة روقان، لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجري عليك، ياللي مخللي سهرنا جميل، والجو جميل، علشان انت جميل، كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة ومرة برقصة وقولنا كلام".

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".