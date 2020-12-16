فيديو..أغنية "ابقى قابلني" لـ فضل شاكر تتخطى المليون ونصف مشاهدة

حققت أغنية "ابقى قابلني"، للفنان فضل شاكر، أكثر من مليون و 700 ألف مشاهدة، وذلك في يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع: عمرو الخضري، إضافة إلى حصولها على المركز الرابع في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب"، يقول مطلعها "يارب دايمًا ناجح في الخيانة والوجع كمل بجد ده انت فظيع اوي يا جدع الله عليك هتبقى حاجة في الجحود قلبك ده ميتوانت بارع

في البرود، عرفت تكسب قسوتي وخدت كل الكره ليك مشيت معاك انا سكتي لقيتني بخسر نفسي بيك، وخلصت بالسلامة وروح أصل اللي زيي خسارة فيك".

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طرح فضل أخيراً أغنيته الخليجية "للحين عايش"، التي سجلت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، من كلمات: أحمد الصانع، ألحان: عبدالقادر هدهود، توزيع:

أحمد أسدي، تقول كلماتها "حين عايش داخلي مثل ما كنت وللحين حبك، ما تغيّر مكانه، كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ! علمني منيسوى أخونك عشانه للحين عايش داخلي مثلما كنت وللحين حبك، ما تغيّر مكانه كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ! علّمني، من يسوى أخونك عشانه؟".

إضافة إلى أغنية "ليه الجرح"، التي طرحها خلال مطلع نوفمبر الماضي، وسجلت أكثر من 240 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات: هاني عبدالكريم، ألحان: وليد سعد، توزيع: عادل عايش، إضافة إلى بعض الإصدارات الغنائية القديمة لـفضل التي قام بإعادة طرحها عبر "يوتيوب"، وحصدت عددًا كبيرًا من المشاهدات.