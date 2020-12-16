شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين .. تعرف على رحلة كفاح الكوميديان فى يوم ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأربعاء، الفنان سامح حسين، بعيد ميلاده، وهو واحد من نجوم الكوميديا القلائل ممن لهم بصمة مميزة، حيث قدم العديد من الأدوار ومنها الدادة دودى، واللص والكتاب، وغيرها.

سامح حسين، درس في كلية الأداب قسم مسرح، كما تخرج من مركز الإبداع بدار الأوبرا، اشتهر بخفة دمه وقدرته المدهشة على إضحاك الجمهور.. بالرغم من أنه قدم العديد من الادوار الصغيرة في السينما أو على التلفزيون.

كانت بدايته الحقيقية في مسلسل السيت كوم راجل وست ستات بتقديمه دور رمزى الشاب الغبي الساذج ابن عم (عادل) قام بدوره أشرف عبد الباقي، حيث احبه الجمهور جدا واشتهرت جملته الشهيرة بالمسلسل دووولة حبيبى وأصبح أحد النجوم الأساسين في نجاح المسلسل. وزاد المسلسل من شهرته فقام بالاشتراك في العديد من الافلام وقام بمشاركة البطولة مع أحمد مكي في فيلم إتش دبور.

رحلة كفاح كبيرة، خاضها سامح حسين سواء في الدراما أو السينما، ومنها مسلسل : عبودة ماركة مسجلة، الزناتى مجاهد، حاميها حراميها، ومن الأفلام قدم حسين كلبى دليلى، أتش دبور، فيلم هندى، عايز حقى، وغيرها من الأدوار ، كما قدم أخر اعماله مسرحية المتفائل التي نالت اعجاب الجمهور وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولة المسرحية كل من يوسف إسماعيل والقديره سوسن ربيع ونجوم فرقه المسرح القومى وديكور حازم شبل استعراضات ضياء وإخراج اسلام إمام.



