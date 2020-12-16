شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رجال فى حياة الراحلة مها صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل الفنانة مها صبرى التى توفيت 16 ديسمبر 1989، فهى فنانة ومطربة لها العديد من الأفلام والأعمال الغنائية، حيث اختار لها الفنان الراحل عبد السلام النابلسى اسمها الفنى، واسمها الحقيقى زكية فوزى محمود.

بدأت حياتها الفنية حين اكتشفتها المنتجة مارى كوينى عام 1959 فى فيلم "أحلام البنات" وتوالت عليها الأعمال الفنية بعد ذلك وقدمت "إسماعيل يس فى السجن - حب وحرمان - أنا العدالة - حلوة وكذابة - العمر أيام - حكاية غرام - القاهرة فى الليل - السكرية - بين القصرين" وغيرها من الأعمال، لكن ظل دورها فى فيلم بين القصرين علامة مميزة فى حياتها الفنية.

تزوجت مها صبرى 4 مرات الأولى من رجل يكبرها بالسن كثيرا وأنجبت منة ابنها الأول مصطفى والثانى من تاجر أنجبت منة ابنتيها نجوى وفاتن والثالث كان يدعى مصطفى وانفصلت عنه بحجة تعطيل مسيرتها الفنية، والرابع تزوجته فى عز نجوميتها وهو اللواء على شفيق واعتزلت من أجله الفن لفترة كبيرة، لكن هذا الزواج كان له عواقب سيئة بعد إقصاء المشير ورجاله، ومنهم على شفيق، ولم تستطع حتى أن تعود للغناء إلا بعد تدخل أم كلثوم وفى 1988 اكتشفت إصابتها بقرحة المعدة، وظلت تعانى منها لأربع سنوات إلى أن توفيت، ومن أشهر أغانيها "ما تزوقينى يا ماما ودق يا قلبى دق و يا خلق هوة و الدلال ده كله وأد أية حبيتك أنت".