شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عليش يطلب من متابعيه حذف فتاة من إحدى صوره.. والنتائج كوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد الفنان والمذيع خالد عليش على الأسلوب الساخر، حتى عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث دائما ما ينشر صور أو فيديوهات وأحيانا "البوستات"، تعتمد على السخرية وخفة الظل، كان آخرها حينما كان فى حفل فنى، ونشر صورا مع الإعلامية مريم أمين، وصورة أخرى مع رامى جمال، وعلق عليها، "في الشياكة مبهزرش.. محترفى الفوتوشوب ممكن نشيل البنت اللي لابسة احمر"، حيث كانت تظهر في الخلفية فتاة تقف بظهرها وترتدى فستانا أحمر، وهو ما جعل المتابعين يتطعون من أجل مساعدة عليش في طلبه.



خالد عليش ومريم أمين

وعقب يومين من نشر الصور، تلقى خالد عليش العديد من الصور الكوميدية، حيث قام البعض بمخالفة رغبة خالد عليش في حذف الفتاة من الصورة، ولكن بشكل كوميدى، حيث نشر خالد عليش مجموعة من هذه الصور، وعلق عليها قائلا، "انا كل اللي طلبته اشيل البنت اللي لابسة فستان احمر ودي كانت ابداعات المصريين".



احدى الصور الساخرة

وتنوعت الصور التى أرسلها متابعو خالد عبر حسابه، ففي إحدى الصور، تظهر الفتاة ذات الفستان الأحمر وهى تحمل خالد عليش"، وصورة أخرى هو يحملها.



عليش يحمل الفتاة



الفتاة تحمل خالد عليش

وتفاعل متابعو خالد عليش مع الصور التي نشرها للفتاة، حيث حصدت الصور أكثر من 26 ألف إعجاب وألف تعليق، وأيضا أكثر من 350 مشاركة من جمهور خالد.