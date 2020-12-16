شكرا لقرائتكم خبر عن هارى ستايل يؤجل جولته الغنائية ويؤكد: صحة الجميع على رأس أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمى هارى ستايل عن تأجيل جولته الغنائية التى كان من المقرر أن تقام فى المملكة المتحدة وأوروبا عام 2021 إلى أجل غير مسمى، وهو الخبر الذى صدم قطاع كبير من محبى وعشاقى هارى، وتداولت العديد من المواقع هذا الخبر ومن أبرزها "بيبول" و"ديلى ميل".

كان سيقوم نجم البوب بدعم ألبومه الغنائى " Fine Line " فى شهر أبريل الماضى ، لكنه اضطر لتأجيل مواعيد حفلاته حتى فبراير ومارس 2021 ، و ذلك بسبب أزمة فيروس كورونا، وقد كشف هارى ستايل على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعى أن الحفلات الموسيقية المقررة لن تقام "حتى إشعار آخر".



تويته هاري ستايل

وأكد النجم الشهير : "تظل صحة الجميع وسلامتهم على رأس أولوياتنا .. كنت آمل حقًا أن أقدم هذه العروض وسيكون لدى أخبار لكم فى العام الجديد عن موعد إقامتها ، لا استطيع الانتظار لرؤيتكم جميعا بمجرد أن يكون ذلك آمنا " .