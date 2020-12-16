"كايرو شو" تعلن عن مسرحية "هابي نيو ير بالعربي" في رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مسرح "كايرو شو" عن عرض المسرحية الكوميدية الجديدة "هابي نيو ير بالعربي" في رأس السنة، بطولة بيومي فؤاد، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، كريم عفيفي وشيماء سيف.

ونشرت الصحفة الرسمية لمسرح "كايرو شو" عبر موقع "فيس بوك"، بوستر المسرحية، وعلقت: "وعدناكم بمفاجأة في 2021، هتعيشوا أجواء احتفالية مميزة مع المسرحية الكوميدية هابي نيو يير بالعربي ونخبة من ألمع نجوم الكوميديا".

وأضافت الصفحة: "العرض ضمن فعاليات Carnival Cairo Show لسهرة رأس السنة 2021 اللي بيضم مفاجآت كتير تاني مع نجوم الغناء في مصر على مسرح Cairo Show".