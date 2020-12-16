شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: توم كروز يهدد أفراد طاقم فيلم المهمة المستحيلة بالفصل والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 ذكرت صحيفة صن البريطانية أمس أن الممثل توم كروز استشاط غضباً من انتهاك واضح لقواعد السلامة الخاصة بمرض كوفيد-19 في موقع تصوير فيلم (ميشين إمبوسيبل 7) الجديد في لندن، وأبلغ أفراد الطاقم بأنه سيفصلون إذا لم يمتثلوا للقواعد.

وكان النجم ومنتج فيلم الحركة يصرخ في أفراد الطاقم بسبب التقاعس في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وغيرها من قواعد أخرى تسمح بإنتاج الأفلام أثناء جائحة فيروس كورونا في تصريحات مليئة بالكلمات البذيئة سُمعت في تسجيل صوتي حصلت عليه الصحيفة. وقال مصدر قريب من الإنتاج إن التسجيل الصوتي صحيح. ورفض وكيل لكروز التعليق. ولم تذكر الصحيفة تاريخ الحادث لكن صناع الفيلم وصلوا إلى لندن في أوائل ديسمبر . ومن المقرر عرض الفيلم وهو من إنتاج شركة باراموانت بيكتشرز في نوفمبر 2021

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