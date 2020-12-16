نادر الأتات يطرح أحدث أغنياته.. “من يومتا”

متابعة بتجــــــــــرد: في مفاجأة غير متوقعة للجمهور، طرح النجم اللبناني نادر الأتات أغنيته الجديدة “من يومتا” أمس الإثنين، تزامنًا مع إطلالته في حلقة استثنائية من برنامج “لهون وبس” مع هشام حداد عبر شاشة الـLBCI.

أغنية “من يومتا” من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صبّاغ، وأصدرها نادر الأتات عبر المتاجر الموسيقية وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”، بتعاون جديد يجمعه مع شركة “believe” التي تتولى توزيع كافة أعماله رقميًا.

الأغنية تنتمي إلى النمط الإيقاعي العاطفي، واختار نادر الأتات إطلاقها على طريقة الـLyrics Video في فكرة عفوية تعكس أجواء الأغنية المليئة بالمرح، من توقيع ميغو تومايان.

نفيد بالذكر أن نادر الأتات سيحيي ليلة رأس السنة في حفل غنائي ضخم يجمعه مع النجمين عاصي الحلاني وملحم زين في فندق “الحبتور” بالعاصمة اللبنانية بيروت، والحفل من تنظيم علي الأتات.