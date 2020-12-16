الموت يغيّب الإعلامي والسينمائي المغربي نور الدين الصايل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت المدير السابق للقناة الثانية والمركز السينمائي المغربي، نور الدين الصايل، مساء الثلاثاء، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، عن سن ناهز 73 عاما.

وذكرت جريدة "هسبريس" المغربية، أن الراحل الذي جمع بين كتابة السيناريو والرواية والإنتاج، شكل قيمة مضافة للساحة الثقافية المغربية وأحد أسمائها اللامعين.



ولد الراحل في طنجة سنة 1948، وأسس في عام 1973 الفيدرالية الوطنية لنوادي السينما بالمغرب والتي لعبت دورا رائدا في نشر الثقافة السينمائية في المملكة.





وبدأ الصايل مسيرته المهنية في القناة المغربية الأولى وفي القناة الفرنسية "كنال بلوس أوريزون"، ثم تولى إدارة القناة المغربية الثانية (2003-2000) ثم المركز السينمائي المغربي (2014-2003) والتي طبعهما بصرامته المهنية ومتطلباته الفكرية.





وكان للراحل بصمة حاضرة في عالم السينما الأفريقية، لاسيما وأنه مؤسس مهرجان خريبكة للسينما الأفريقية، الذي بات موعدا بالنسبة لمهنيي السينما من أفريقيا وخارجها.