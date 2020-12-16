شكرا لقرائتكم خبر عن زين مالك يظهر للمرة الأولى منذ إنجاب مولوده الأول فى سبتمبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم زين مالك للمرة الأولى منذ إنجاب ابنته من جيجى حديد خلال شهر سبتمبر الماضى، وذلك وفقاً لما نشره موقع ديلى ميل عبر تقرير مؤخراً أكد خلاله أن النجم الشهير فضل أن يكون احتفاله بمولده الجديد عبر تغيير لون شعره وصبغه بشكل مختلف مثلما ظهر أثناء سيرها بشوارع نيويورك.



زين مالك خلال صوره الأخيرة

من ناحية أخرى ارتبط اسم النجم العالمى زين مالك بتحقيق الكثير من النجاحات فى عالم صناعة الموسيقى والغناء، حتى أن أغنياته وكليباته القديمة ما زالت تحقق نجاحا.



زين مالك

ويبدو أن كليب "Dusk Till Dawn" الذى أطلقه النجم العالمى زين مالك بالتعاون مع النجمة سيا فى عام 2017، يحقق المزيد من النجاحات حتى الآن، فقد استطاع الكليب أن يحقق نسبة مشاهدة تخطت الـ 1.5 مليار مشاهدة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، إضافة الى تحقيق أكثر من 10 ملايين لايك حتى الآن.

وشاركت عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد جمهورها ومعجبيها فى وقت سابق عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، مجموعة صور لها مع زين مالك خلال فترة حملها، تعود تاريخها لشهر أغسطس الماضى، أى قبل شهر تقريبا من ولادتها فى سبتمبر الماضى، مصحوبة بتعليق :"أغسطس.. ننتظر ابنتنا"، حيث لاقت الصور تفاعلاً كبيرًا بين متابعيها، الذين أكدوا على جمالها ورشاقتها حتى بأواخر أيام حملها.

وتألقت عارضة الأزياء الشهيرة جيجى حديد في أحدث ظهور لها برفقة ابنتها خلال نزهة قامت بها مؤخرًا، حيث التقطت جيجي صورة سيلفي تخللها أشعة الشمس على وجهها ووجه طفلتها، حيث وضعت جيجى حديد رأسها برفق على طفلتها البالغة من العمر شهرين.