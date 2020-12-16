شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يحضر لفيلم جديد بتوقيع إسلام خيرى بعد "النمس والإنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم محمد هنيدى لـ"الخليج 365" أنه يستعد لفيلم جديد من تأليف عمرو طاهر وإخراج إسلام خيرى وإنتاج وليد صبرى، وذلك بعدما انتهى من تصوير فيلمه "النمس والإنس" مع المخرج شريف عرفة، موضحاً أنه جارى جلسات عمل تتم فى الوقت الحالى، لاختيار فريق العمل الذى يشارك في بطولة الفيلم على أن يتم الإعلان عنهم الأسبوع المقبل.

ومن ناحية أخرى ينتظر هنيدى عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس"، حيث يواصل المخرج شريف عرفة مونتاجه حالياً هنيدى استعدادًا للعرض، وحتى الآن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائى لعرض الفيلم ولكنه مرشح أن يعرض فى السينمات بداية 2021.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.