بعد مواجهتها بصورها القديمة .. هنا الزاهد تكشف عن عملية تجميل خضعت لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

اعلنت الفنانة هنا الزاهد عن إجرائها لعملية تجميل، ردًا على سؤال متعلق بتداول صور لها قبل وبعد التجميل.

وعلى هامش لقائها خلال تواجدها في الدورة الخامسة من مهرجان نجم العرب، قالت "هنا": "عملت عملية تجميل واحدة في مناخيري، ومبتضايقش من الصور اللي بتنزل على السوشيال ميديا قبل وبعد، مضيفة: "العملية نجحت وأنا بحب ملامحي".

من ناحية أخرى، تنتظر هنا الزاهد عرض مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"، والذي يعد أولى بطولاتها المطلقة وهو من إخراج خالد الحلفاوي.