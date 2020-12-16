اتُهمت بالقتل وأزمتها مع هياتم أوصلتهن لقسم البوليس.. حكايات ماجدة الخطيب في ذكرى وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمُر اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة ماجدة الخطيب، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 16 ديسمبر، عام 2006، إثر دخولها في غيبوبة نتيجة إلتهاب رئوي حاد.

بدأت "الخطيب"، رحلتها مع الفن في الستينات، تمكنت من خطف الأنظار إليها، وعملت مع كبار نجوم الفن في الوطن العربي، وشاركت فيما يقرب من 55 عملًا، وحصلت على العديد من الجوائز.

تعتبر ماجدة الخطيب من الفنانات اللاتي حفلت حياتهن بالكثير سواء على المستوى المهني أو الشخصي، فقد تعرضت للعديد من التجارب المريرة والمحن، لذا نستعرض أبرز المحطات في حياتها في السطور التالية:

في عام 1982، خاضت ماجدة الخطيب تجربة مريرة، إذ قضت 8 أشهر في سجن الاحتياط على ذمة محاكمتها في تهمة قتل شاب عن طريق الخطأ أثناء قيادتها، وحكمت عليها المحكمة بالسجن عام مع وقف التنفيذ وغرامة بلغت 5000 جنيه مصري.

وقد تحدثت ماجدة الخطيب خلال برنامج "بدون علم" مع الإعلامي طارق حبيب، عن إمكانية تحويل قصة حياتها إلى عمل سينمائى، فقالت: " لا مانع من تجسيد الفنان لتجربته الشخصية إذا كانت تستحق، وأن تظهر للمشاهد في قالب فني محترم وتلائم عمره، ومن وجهة نظرى، أن الفنان هو أصلح شخص لتجسيد قصة حياته، لأنه احتك بالتجربة احتكاك كامل".

وأضافت، "إذا كانت التجربة في الماضي لابد من توفر شخص صغير في السن، لذلك لابد للممثل أن يستعين بممثل آخر، مثلما فعلت الفنانة الإيطالية "صوفيا لورين" عندما قدمت قصة حياتها اختارت أن تمثل دور الأم، واستعانت بممثلة شابة قدمت فترة الطفولة الخاصة بها، حتى يكون الأمر به مصداقية أكبر للمشاهد".

وعن تقديمها فترة السجن بعمل سينمائي، قالت: "أعتبر أنني أصلح واحدة لتقديم هذا العمل، فإذا لم تقتل المحنة الشخص تقوي من عزيمته، واكتشفت خلال تلك الأزمة حب الناس وتعاطفهم معي واهتمامهم بي، بالإضافة إلى التقرب من الله وقت المحنة والصمود هو أقرب طريق لظهور الحق وإختفاء الظلم".

وتابعت،"أول يوم دخلت السجن أقسى يوم بحياتي لأنني تحولت من مواطنة شريفة إلى إنسانة خارجة عن القانون، ولكن الذي خفف ذلك الواقع المرير الزميلات في السجن، فلقد كانوا يعاملوني على أنني نجمة سينمائية كبيرة".

في عام 1985، خاضت التجربة ذاتها عندما ألقي القبض عليها بتهمة تعاطي مخدرات، وحكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات، ولكنها اضطرت للهروب خارج البلاد حتى سقطت عنها العقوبة.



هناك أزمة أخرى دخلت بها الفنانة ماجدة الخطيب وشغلت الرأي العام وقتها، وهي أزمة شجارها مع الفنانة الراحلة هياتم، ففي عام 1997 كانت ماجدة الخطيب تشترك فى بطولة مسرحية " يا أنا يا أنت" أمام عدد من النجوم، و هياتم التى كانت أيضًا منتجة العمل وفى أحد المشاهد التى تجمعهما معا نشبت مشاجرة عنيفة بينهما ظن الجمهور أنها ضمن أحداث المسرحية، ولكنها وصلت إلى الضرب بعد أن تعدت هياتم عليها وأصابتها بالكدمات والجروح وكسرت ساق ماجدة الخطيب.

وبعد ذلك اكتشف الجمهور أنها مشاجرة حقيقية، وأعاد مسئولو المسرح ثمن التذاكر للجمهور وتوجه الشهود وهياتم وماجدة إلى قسم شرطة "الأزبكية" لتحرير محضر بالواقعة.

حيث صرحت الخطيب بحسب ما نُشر في جريدة الجمهورية حينذاك، بأنها تعاقدت على العمل بمسرحية "يا أنا يا أنت" مع هياتم، بطلة ومنتجة العمل، وأنها ستؤدي دور الناظرة مقابل أجر شهري قيمته 25 ألف جنيه، على أن تحصل على نصف المبلغ كل 15 يوما، وذلك منذ بداية العرض.

وحكت هياتم في لقاء سابق مع الإعلامية منى الحسيني ببرنامج "حوار صريح جدا"، كواليس خلافها مع ماجدة الخطيب، مؤكدة أن الأخيرة هي من اعتدت عليها وأن ما حدث من جانبها لم يكن سوى رد فعل.

في عام 2006 أُصيبت ماجدة الخطيب بإلتهاب حاد، وإكتشفت أيضاً في ذلك الوقت إصابتها بفشل كلوي، ووضعت على جهاز تنفس صناعي، حتى توفيت في 16 ديسمبر عام 2006.