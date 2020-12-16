فيديو.. 6 مسلسلات أجنبية استلهمت أحداثها من كورونا خلال 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكل فيروس كورونا المستجد، الحدث الأبرز خلال 2020، وهو الحدث الذي أثر على صناعة السينما والتلفزيون بشكل خاص حول العالم.

ومع استمرار الجائحة، استمد صناع المسلسلات التلفزيونية الإلهام من الوباء في خلق أحداث مسلسلاتهم.

ومن التباعد الاجتماعي للحجر المنزلي، تطرقت كثير من مسلسلات هذا العام إلى تفاصيل الوباء، وحولت الواقع إلى خيال.

موقع "ذا راب" الأمريكي، يرصد في التقرير التالي أبرز المسلسلات الأجنبية التي تأثرت بفيروس كورونا.



1- Love in the Time of Corona





مسلسل "الحب في زمن كورونا"، بطولة ريني كوالي وتومي دوفرمان، ويتناول 4 قصص متداخلة، يحاول أصحابها العثور على الحب في زمن الحجر المنزلي.





2- Social Distance





مسلسل "التباعد الاجتماعي"، بطولة مايك كولتر ودانيال بروكس، وإنتاج شبكة نتفليكس، ويدور حول سعي الناس للتواصل والسبل التي يلجؤون إليها للتفاعل مع المحيطين بهم، خلال فترة الحظر المنزلي.





3- The Pandemic Special





مسلسل "ساوث بارك: حلقة خاصة"، بطولة تري باركر ومات ستون، وتدور الحلقة الخاصة من مسلسل الأنيميشن حول وباء غامض يصيب بلدة ساوث بارك وكيفية تعامل الأطفال مع فترة العزل.





4- Grey's Anatomy





مسلسل "جرايز أناتومي"، بطولة إلين بومبيو وشاندرا ويلسن، تركز الحلقات الجديدة على كيفية تعامل الأطباء مع الوباء بشكل مباشر، وكيف تأثروا بالجائحة.



5- The Resident





مسلسل "المقيم"، إيملي فانكامب ومات زوكري، ويتناول المسلسل كيفية تعامل مجموعة الأطباء مع جائحة "كوفيد-19" وتداعيات الوباء، ورحلة البحث عن مصل.



6- This Is Us





مسلسل "هذا نحن"، بطولة ماندي مور وميلو فينتميليا وجستن هارتلي، يتناول طريقة تعامل أبطال المسلسل مع وباء كورونا، بعد إصابة أحد أفراد عائلة بيرسون بالعدوى.