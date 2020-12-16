مي عمر تتصدر الملصق الدعائي لمسلسل "لؤلؤ".. وتعلن موعد العرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتحمل الفنانة المصرية مي عمر عبء البطولة المطلقة للمرة الأولى في مشوارها من خلال مسلسلها الجديد "لؤلؤ".

وكشفت شركة "سينرجي" المنتجة للعمل، مساء الثلاثاء، عن الملصق الدعائي الأول والذي تصدرته مي عمر منفردة.

ونشرت بطلة المسلسل الملصق الدعائي عبر حسابها في أنستقرام وأرفقته بتعليق: "البوستر الأول لمسلسل لؤلؤ، إخراج محمد عبدالسلام، سيناريو وحوار محمد مهران، إشراف على التأليف والإخراج محمد سامي، إشراف عام حسام شوقي، إنتاج سينرجي تامر مرسي".





وكشفت مي عمر أن المسلسل سيعرض بداية من 27 ديسمبر/كانون الأول على قنوات: ON ،ON Drama ،MBC 1، ومنصتي Shahid وWatchit.

يتكون مسلسل "لؤلؤ" من 40 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب مي عمر ، أحمد زاهر، نرمين الفقي، سلوى عثمان، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، ملك أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، وهدير عبدالناصر.

وكانت آخر أعمال مي عمر على شاشة التليفزيون مسلسل "الفتوة"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، أمام ياسر جلال وأحمد خليل ورياض الخولي، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.