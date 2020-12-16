"عامل بيحبني وهو بيكرهني".. حرب كلامية بين حمو بيكا وعمر كمال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شن المطرب الشعبي حمو بيكا هجوماً على المطرب عمر كمال، قائلاً إنه يدّعي حبه لكنه "مزيف".

ونشر بيكا صورة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لعمر كمال ووضع عليها علامة X، وأرفقها بتعليق: "يا ريت محدش يكلمني في شغل على الشخصية دي، عشان أنا كنت بحبها، والشخصية دي بتتهرب من شغلي، اللي خلاني اتفق عليه.. وهو عامل بيحبني، وهو بيكرهني.. مع السلامة يا صحاب مزيفة".





ولم ينتظر كمال طويلاً للرد، إذ خرج في فيديو لايف عبر حسابه في فيسبوك، وقال إنَّه تحمل إهانات كثيرة ولا يرد على الإساءة بالإساءة.

وأضاف: "أول أغنية أتربّح من خلالها بالتعاون مع بيكا كانت (إنتي معلمة) وكل الأغاني اللي قبل كده كنت بديها (أعطيها) لحمو بيكا، عشان ترفع من رصيد قناته، ويكسب منها، بما فيهم أغاني كانت من إنتاجي أنا، والله مكنتش باخد فلوسهم لأني بكسب من زمان وسيبتك تاكل عيش".

وتابع: "عيب تقول عليّا إني صحبة مزيفة، أنا عمري ما كسبت من وراك، أنا سيبتلك ١٢ تراك كلت من وراهم الشهد، حتى العربية بتاعتك أنا اتصدرت (توسطت) عند المعرض عشان يقسطهالك، وضمنتك في مليون و٨٠٠ ألف جنيه، ولو كنت لوحدك مكنش حد هيديك عربية".

واختتم عمر كمال حديثه بالقول: "عيب يا حمو، افتكر العيش والملح وربنا يهديك".



