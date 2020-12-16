فيديو.. عمرو دياب يطرح برومو "يا أنا يا لأ" و"محسود"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر المطرب المصري عمرو دياب، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد طرح برومو أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ".

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.



كما طرح عمرو دياب مساء الثلاثاء برومو أغنية "محسود" وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ولحن خالد عز وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.





وكان الهضبة قد أحيا مؤخرا حفلا خاصا بقصر عابدين بمحافظة القاهرة، وذلك في حضور نخبة من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلاله لأول مرة مقطعا من أغنية "محسود".



