فيديو..7 أفلام تنبأت بظهور فيروس غامض في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قلب فيروس كورونا (كوفيد-19) العالم بأكمله رأساً على عقب هذا العام، وحتى الآن يظل تأثير الوباء واضحًا في مختلف أمور الحياة.

ونجح الوباء في إعادة تشكيل حياتنا، بما في ذلك صناعة السينما، إذ تسببت إجراءات الحظر في إلغاء وتأجيل طرح كثير من أفلام خلال عام 2020.



ورغم الصدمة التي أصابت البعض نتيجة تغير شكل الحياة بسبب الوباء، إلا أن السينما كان لها رأي آخر؛ فعلى مدار أعوام وثقت السينما عدة أفلام تناولت نهاية العالم بسبب فيروس غامض.

موقع "جلامور" الأمريكي رصد أبرز الأفلام الأجنبية التي تنبأت بفيروس كورونا قبل ظهوره.



1- Contagion





فيلم "عدوى" (Contagion)، بطولة كيت وينسليت وجوينيث بالترو ومات ديمون، ويعد الفيلم الأكثر ارتباطًا وشعبية خلال الجائحة، رغم صدوره عام 2011.

يتناول الفيلم محاولة خبراء الصحة والعلماء ومسؤولي الحكومة إيجاد مصل، وإنقاذ أنفسهم والمواطنين من وباء غامض اجتاح العالم.



2- Tangled





فيلم الأنيميشن "تانجلد"، بطولة ماندي مور وزكاري ليفي، ويحتوي على مواطن تشابه كثيرة بين أحداثه وتجربة كورونا.

يتناول الفيلم احتجاز الأميرة رابونزل في برج عالِ بمفردها، بعد أن اختطفتها الساحرة من عائلتها الملكية في مملكة كورونا.



3- I Am Legend





فيلم "أنا أسطورة"، بطولة ويل سميث وأليس براجا، ويتناول محاولة عالم وهو الناجي الوحيد من وباء غامض، إيجاد علاج للوباء وعكس تأثيره على البشر.



4- World War Z





فيلم "ورلد وور زي" بطولة براد بيت، ويدور حول موظف بالأمم المتحدة يجاهد للعثور على مصل ينقذ البشرية من وباء حول البشر إلى موتى أحياء.



5- Carriers





فيلم "الفيروس القاتل" بطولة كريس باين وبايبر بيرابو، ويدور حول شاب يجوب الصحراء برفقة شقيقه وأصدقائه هربًا من فيروس يهدد بتدمير البشرية، ولكن خلال رحلتهم يلتقون برجل مصاب، ينقل العدوى إلى أحد أعضاء المجموعة.



6- 28 Days Later





فيلم "بعد 28 يومًا"، بطولة كيليان مورفي وناعومي هاريس، ويتناول الفيلم تأثير تفشي فيروس غامض في إنجلترا، ومحاولة قلة من الناجين إيجاد مأوى لهم يقيهم من الإصابة بالفيروس.



7- Train To Busan





فيلم "قطار بوسان"، بطولة جونج يوو ويون سانج هو، ويتناول محاولة ركاب قطار النجاة من فيروس غامض تفشى فجأة خلال رحلتهم من مدينة سيول إلى بوسان في كوريا الجنوبية.