صور| ريهام أيمن تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ريهام أيمن في الصور بشكل أنيق، ونالت الصور إعجاب جمهورها. وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013 وكان آخر ظهور لها بصحبة زوجها ضمن فعاليات الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدار الأوبر المصرية

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