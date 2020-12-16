أيمن بهجت قمر لجمهوره عبر "تويتر": جايز واحد من وسط آلاف دعوته مستجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - طالب الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "تويتر"، بالدعاء له.

وغرد "قمر": "يارب جايز فيه واحد من وسط آلاف دعوته مستجابة، إديني يارب على قد نيتي وأفعالي

لو خير أكرمني ولو شر احرمني".

من ناحية أخرى، أعلن أيمن بهجت قمر عن اقتراب طرح فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح" للفنان حسن الرداد.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، مي عمر، بيومي فؤاد، أحمد بدير، ومن إنتاج أحمد السبكي، إشراف عام محمد أحمد السبكي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد حماقي.