محمد اسماعيل - القاهرة - طالب الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "تويتر"، بالدعاء له.
وغرد "قمر": "يارب جايز فيه واحد من وسط آلاف دعوته مستجابة، إديني يارب على قد نيتي وأفعالي
لو خير أكرمني ولو شر احرمني".
من ناحية أخرى، أعلن أيمن بهجت قمر عن اقتراب طرح فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح" للفنان حسن الرداد.
فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، مي عمر، بيومي فؤاد، أحمد بدير، ومن إنتاج أحمد السبكي، إشراف عام محمد أحمد السبكي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد حماقي.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر لجمهوره عبر "تويتر": جايز واحد من وسط آلاف دعوته مستجابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.