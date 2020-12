شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU تحقق نجاحا جديدًا بعد 26 عاما من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع موسم الاحتفال بالكريسماس ، تسيطر عدد من الأغنيات التى تم تقديمها احتفالا بهذه المناسبة على صدارة قائمة أفضل الأغنيات السينجل فى انجلترا "Official Singles Chart Top 100" لهذا الاسبوع وهى القائمة التى تضم 40 أغنية لأهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم وأبرزهم إريانا جراند وبيلى إيليش ودوا ليبا ومايلى سايروس وجاستين بيبر، وغيرهم .

ماريا كاري تأتى فى المقدمة النجمة العالمية ماريا كارى التى تصدرت القائمة بأغنيتها الشهيرة " ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU " وهى الأغنية التى أطلقتها كارى عام 1994، إلا أنها تتصدر القائمة من جديد هذا الأسبوع . أما المركز الثانى كان من نصيب أغنية " LAST CHRISTMAS " التى قدمها فريق " Wham " الذى جمع جورج مايكل وأندرو ريدجيلى ، و الاغنية تم اطلاقها عام 1984 ، وسنويا مع اقتراب الاحتفال بأعياد الكريسماس تتصدر هذه الاغنية أهم المخططات فى العالم .

wham

