شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "المتجول" بمهرجان زكي طليمات بأكاديمية الفنون اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مهرجان المسرح العربي " زكي طليمات " عروضه المشاركة والمتنافسة علي جوائزه ، حيث يعرض اليوم الأربعاء 16 ديسمبر مسرحية " المتجول " تأليف وإخراج إسماعيل إبراهيم بمسرح المعهد العالي للفنون المسرحية .

تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 23 من شهر ديسمبر الحالي ويشارك فيه ١٣ عرضًا مسرحيا تتنافس علي جوائزه ويقام برعاية وإشراف الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية وتحمل الدورة السابعة والثلاثون اسم الفنان الراحل سناء شافع، وكل العروض المسرحية من إعداد وتمثيل طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، ووأخرج حفل الافتتاح الفنان طه خليفة والذى شهد تكريم الدكتور أشرف زكى، ويخرج طه خليفة حفل الختام أيضا.

وقال أشرف زكي عقب تكريمه فى حفل الافتتاح "بعد تخرجه من المعهد جلس على سلمه وقال ماذا أفعل فقرر أن يستمر في المعهد كمعيد ثم كأستاذ فهو لا يستطيع أن يبعد عن بيته وهو المعهد العالي للفنون المسرحية ، كما كرم عددًا من الدفعات التي تخرجت فى المعهد في اقسام الدراما والديكور والتمثيل وكان منهم الفنان عمرو القاضي.