شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يهاجم عمر كمال: عامل بيحبنى وهو بيكرهنى.. مع السلامة يا صحاب مزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، هجوما حادا على صديقه المطرب عمر كمال، مؤكدا أنه يدعى محبته لكنه يكرهه، حيث نشر بيكا، عبر صفحته على فيسبوك صورة لعمر كمال، موضوع عليها علامة (×)، أتبعها قائلا: "ياريت محدش يكلمنى فى شغل على الشخصية دى، عشان أنا كنت بحبها، والشخصية دى بتتهرب من شغلى اللى خلانى اتفق عليه، والاثبات بعد الصورة دى هنزل فيديو"، مضيفا: "هو عامل بيحبنى وهو بيكرهنى.. مع السلامة يا صحاب مزيفة".



حمو بيكا

وظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا، فى فيديو له منذ يومين، نشره عبر حسابه على موقع "انستجرام" وهو يهاجم أحد المطربين دون ذكر اسمه، لافتًا إلى أن هذا المطرب يدعى أن أغانيه كانت الأكثر بحثاً على جوجل خلال عام 2020، حيث وصفه بيكا بالأنانية الشديدة، وأن تصريحاته لا تتفق مع الواقع، وأكد "بيكا"، خلال الفيديو أن أكثر 5 أغانى بحثاً على جوجل طيلة العام كانت له هو بواقع أغنيتين والباقى لـ عمر كمال.





كما قال بيكا خلال الفيديو: "لما تطلع تتكلم، تحدد النجاح من اللى عمله معاك، انت مبنتش نفسك بنفسك، وأنت ظاهر أمام الشعب المصرى إنك أنانى مبتحبش غير نفسك، وحابب إن انت تصنع النجومية لنفسك وبس، فكك من اللى انت بتعمله وخليك محترم وكويس".

وأضاف بيكا: "أخونا عمر كمال لما سمع اللى اتقال قال إحنا نجحنا، لكن اللى أنا شايفه إنك كلك على بعضك غلط، حياتك غلط، دنيتك كلها ماشية غلط فى غلط، عايز تحقق نجاحك انت بس، فرجنى يا فهلوى يا حلو واعمل كام تراك لوحدك".