شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تعلن عن انتاجها فيلم من عائلة Stars Wars.. وتطرحه 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم ظروف العرض غير المستقره أعلنت ديزني عن فيلم جديد من عائلة Stars Wars بعنوان "Rogue Squadron"، وحسب موقع hollywoodreporter فانه من المقرر عرضه 22 ديسمبر 2023 ، وتتولى إخراجه الأميركية باتي جينكينز.

وتدور أحداث الفيلم الجديد في "مستقبل المجرة"، ويضمّ "جيلاً جديداً من طياري الفضاء، الذين سيحصلون على شاراتهم وسيخاطرون بحياتهم"، على ما كشفت كاثلين كينيدي ، رئيسة شركة "لوكاس فيلم" التي أطلقت ملحمة "ستار وورز" الشهيرةعام 1977 واستحوذت عليها ديزني.

ومنذ يومين أكد موقع hollywoodreporter أن Walt Disney Animation Studios قررت طرح فيلم Encanto 24 نوفمبر 2021، وسيكون الفيلم الطويل رقم 60 للشركة، وهو فيلم كرتوني موسيقي كوميدي جديد.

وكانت ديزني نشرت تريلر الفيلم على تويتر وعلقت عليه بـ"يأخذك فيلم Encanto إلى كولومبيا، حيث تعيش عائلة سحرية في منزل سحرى". الفيلم من إخراج بايرون هوارد وجاريد بوش، ويشارك بالتأليف والإخراج تشاريز كاسترو سميث، وسيتم تأليف الموسيقى من قبل لين مانويل ميراندا الشهير بعمله على Hamilton و Moana".

وكانت شركة ديزنى حددت موعد طرح فيلمها المنتظر لعشاق الأنيميشن Raya And The Last Dragon حيث نشرت صورة البوستر الرسمى له عبر حسابها على موقع إنستجرام، وكتبت أن الفيلم سيتم طرحه فى الخامس من شهر مارس العام القادم 2021، على ألا يقتصر عرض الفيلم فى دور العرض فقط، وإنما سيتم عرضه على منصة ديزنى بالتزامن مع السينمات.