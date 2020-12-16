شكرا لقرائتكم خبر عن محسود على عودك يا جميل.. كلمات برومو أحدث أغانى الهضبة عمرو دياب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الهضبة عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة "محسود" عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، وهو برومو الأغنية الثانية من ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، المقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات برومو الأغنية الجديدة:

"محسود على عودك يا جميل.. على دقة عود اتمايل ميل

بعد اللى أنا دوقته.. كله بيجى بوقته.. قدامنا طول الليل مواويل

أنا وانت بـ 100 لمة.. مش محتاجين لمة.. لما بشوفك بنسى أنا مين".

من ناحية أخرى، تصدر برومو أغنية "يا أنا يا لأ" للنجم عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، عقب طرحه بساعات.

وطرح الهضبة، ظهر أمس الثلاثاء، برومو أغنية "يا أنا يا لأ" من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

كما طرح عمرو دياب بعدها بساعات قليلة برومو أغنية "محسود" وهي من كلمات تركى آل الشيخ، ولحن خالد عز وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وأحيا الهضبة يوم الجمعة الماضى حفلًا خاصًا بقصر عابدين وذلك وسط حضور لفيف من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعًا من أغنية "محسود" والتى كتب كلماتها تركى آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقى.