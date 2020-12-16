شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 14 أغنية من ألحان هيثم نبيل فى أحداث مسلسل مى عمر "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المطرب والملحن هيثم نبيل في تقديم 14 أغنية من ألحانه ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، وذلك حسبما أكد نبيل لـ"الخليج 365"، مشيراً إلى أن كل الأغاني من ألحانه وأغنيتين من كلماته، و 6 من كلمات سارة سعيد، وأغنيتين من كلمات كريم سامى، و3 من كلمات أسامة محرز، وأغنية من كلمات منصور محمد، ويتولى توزيع الأغاني نادر حمدي.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.

يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل "مرحلة جديدة"، وضم 15 أغنية، وشارك أيضًا فى عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع الفنان محمد هنيدى، ومسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، ومسرحية "اللى عليهم العين" مع الفنان خالد سرحان.