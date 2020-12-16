شكرا لقرائتكم خبر عن السقا لـ كرارة: ربنا يكفينا شر العين.. والأخير يرد: باين إننا متخانقين أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد السقا جمهوره بصورة تجمعها بالنجم أمير كرارة عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة، قائلا: "ربنا يكفينا شر العين"، ثم كتب كرارة: "باين إننا متخانقين أوى" مع إيموجى ضاحك، ودخل متابعوهما يستفسرون عما حدث فى كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، أم يمازحان مع بعضهما".









مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهمأحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مال، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم،ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فىإطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والانسانية رغم مضمونهالتنافسى .