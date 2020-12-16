شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب: "محمود مرسى ندم أوى بعد ما طلقنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت سيدة المسرح العربى الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، قصص الحب والزواج فى حياتها، لافتة إلى أنها تزوجت وهى عندها 15 عاما من الفنان محسن سرحان وبعد فترة قصيرة انفصلا.

وقالت سميحة أيوب خلال برنامج its show time ، المذاع على قناة cbc وتقدمه الإعلامية هبة الأباصيرى، إنها تزوجت ثانى مرة من محمود مرسى وكان الزواج عن حب وطلقنى غيابى وأنا فى رأس البر بشتغل والكبرياء خدنا إحنا الاثنين فى لحظة غضب وعند وفترة زواجنا محدش زعل التانى

وهو بعدها ندم كتير بسبب طلقنا وكان عاوزنى أتنازل شوية وقعد فى البيت ولكن أنا رفضت".

وتقدم هبة الأباصيرى حلقة الثلاثاء من البرنامج أسبوعيا فى تمام التاسعة مساء على قناة cbc، والإعادة يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ويتولى رئاسة تحرير البرنامج سماح عبد الرحمن وإخراج أحمد السيد.