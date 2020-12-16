نرمين الفقي تستعرض رشاقتها ومايا دياب جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير ومعتمدة على مكياج هادئ.

ريهام عبدالغفور

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة عفوية في أحد الأماكن المطلة على البحر.

سعد لمجرد

الفنان المغربي سعد لمجرد نشر صورة له عبر "إنستجرام"، على طريقة "السيلفي"، ظهر خلالها وهو يتجول في أحد الشوراع.

علا رشدي

الفنانة علا رشدي نشرت صورة لها أيضًا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.

ستيفاني صليبا

وشاركت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا جمهورها ومتابعيها صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة هادئة معتمدة على مكياج بسيط.

نوال الزغبي

النجمة اللبنانية نوال الزغبي شاركت جمهورها صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية باللون الأسود.

نرمين ماهر

وشاركت الفنانة نرمين ماهر جمهورها ومتابعيها صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بدون مكياج.

غادة رجب

ونشرت الفنانة غادة رجب صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية مرتدية نظارة نظر.

نرمين الفقي

الفنانة نرمين الفقي نشرت صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة رشيقة مرتدية بنطال باللون الأبيض وبلوز بالأحمر.

ندى بسيوني

ونشرت الفنانة ندى بسيوني صورة لها على طريقة السيلفي عبر "إنستجرام"، من داخل سيارتها.