حمو بيكا يعلن وفاة صاحب فيديو "دانس مانكي" الشهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن نجم المهرجانات حمو بيكا، وفاة صاحب فيديو "دانس مانكي" الشهير "مجدي" اليوم الثلاثاء، وطلب من جمهوره الدعاء له بالرحمة.

ونشر بيكا، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورة له مع عمه، وعلّق: "بسم الله الرحمن الرحيم: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم.. عم مجدي في ذمة الله.. ادعوله بالرحمة".

يشار إلى أن آخر أعمال حمو بيكا مهرجان "انتي معلمة" مع عمر كمال، توزيع إسلام ساسو، كلمات أحمد أوسة، وحقق نحو 8.5 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب" في منتصف نوفمبر الماضي.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، قضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مطرب المهرجانات حمو بيكا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، مع تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.