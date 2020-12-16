خاص| أول تعليق من عبدالرحمن أبوزهرة بعد تصريح "كاد الممثل أن يكون رسولًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

جدل كبير أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريح تناقله الرواد للفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، أدلى به أثناء تكريمه في مهرجان التجربة الأولى بنقابة المهن التمثيلية.

واستبدل أبوزهرة، بيت شعر شهير لأمير الشعراء أحمد شوقي يقول فيه: "قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا"، بعبارة "قف للفنان موقف التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولا"، معتبرا أن مهنة التمثيل من أكرم وأعظم وأشرف المهن.

ورد الفنان الكبير، على هذا الجدل في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلا: "ده تهريج.. اللي بيهاجم جاهل مقراش الكلام.. ليه حرام إني أحرف بيت الشعر! نص قرآني ولا حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيه يعني غيّرت في نص شعري؟".

أضاف أبوزهرة: "أحمد شوقي طول عمره بيقولنا البيت الشعري، وكلنا نحترمه جدا عن التعليم والعلماء، لما بقى عن ممثل بقى حرام؟! مش فاهم يعني".

تابع: "أنا قلت (كاد الممثل أن يكون رسولا)، هو أنا قلت إن الممثل أصبح رسولا؟ أنا قلت (كاد).. مبيعرفوش يقروا".

وعبّر الفنان عبدالرحمن أبوزهرة في مهرجان التجربة الأولى، الذي تنظمه نقابة المهن التمثيلية في دورته الخامسة، عن سعادته بالتكريم، ووصفه أنه من فنان كبير ورجل يستحق التقدير والاحترام مثل الدكتور أشرف زكي رئيس المهرجان ونقيب المهن التمثيلية.