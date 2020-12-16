فيديو| يسرا تستعد لحرب أهلية رمضان المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المخرج سامح عبد العزيز عن تعاونه مع معظم فريق عمل مسلسل "خيانة عهد"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة الفنانة يسرا.

وقال سامح خلال لقائه في برنامج "Et" بالعربي :"صدفة إن في فعلا عمل وكل اللي وراء الكاميرا بيشتغلوا مع بعض تاني من الفنانة يسرا، المؤلف أحمد عادل، والمنتج الكبير جمال العدل، المسلسل ليه اسم مبدئي "حرب أهلية".

أضاف سامح :"مش عارف اشتغل من غير يسرا، حاسس إنها لازم تكون موجودة في اللوكيشن، انضمت الفنانة يسرا لينا في فيلم "ليلة العيد"، ويشارك في البطولة ريهام عبد الغفور، يدور الفيلم حول ليلة العيد لأنها بها أحداث كثيرة جدا، وتفاصيل جميلة".

كما يستعد المخرج سامح عبد العزيز لتحضير فيلم جديد بعنوان "تماسيح النيل"، ويضم العمل مجموعة كبيرة من الكوميديانات، تدور أحداثه في النيل.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور و قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.