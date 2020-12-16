تراند اليوم : مسرح “كايرو شو” يعلن عن مسرحية جديدة لـ”بيومي فؤاد”.. إتفرج

مسرح “كايرو شو” عن مسرحية جديدة للفنان بيومي فؤاد في رأس السنة الجديد.

العرض المسرحي الجديد بعنوان “هابي نيو يير بالعربي” على مسرح “كايرو شو”، ويشاركه التمثيل كل من محمد عبد الرحمن ومحمد أنور وكريم عفيفي وشيماء سيف.

ونشرت الصحفة الرسمية لمسرح “كايرو شو” عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” بوستر المسرحية، موضحةً كافة التفاصيل، الآتية: “وعدناكم بمفاجأة في 2021، هتعيشوا أجواء احتفالية مميزة مع المسرحية الكوميدية هابي نيو يير بالعربي ونخبة من ألمع نجوم الكوميديا،

العرض ضمن فعاليات Carnival Cairo Show لسهرة راس السنة 2021 اللي بيضم مفاجآت كتير تاني مع نجوم الغناء في مصر على مسرح Cairo Show ماركيي كايرو فستيفال سيتي التجمع الخامس،

تابعونا عشان تعرفوا تفاصيل أكتر، يفتح باب الحجز يوم الخميس 17 ديسمبر، مستنينكم يوم 31 ديسمبر الساعة 9:00 مساءً، يجب الحضور بالكمامة، ممنوع دخول الموبايل داخل المسرح”.



