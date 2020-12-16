شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب: "سناء جميل متهورة وكنا نفهم بعض من نظرة عين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن مدى علاقتها بالفنانة الراحلة سناء جميل، والتى وصفتها بأنها توأمتها.

وقالت سميحة أيوب خلال برنامج its show time ، المذاع على قناة cbc وتقدمه الإعلامية هبة الأباصيرى: "سناء جميل حبيبتى وصحاب جدًا وبنحب بعض وكانت تقولى أنتى اعقل منى أوى، واتخصمنا شويه وتيجى وتعتذر هى كانت جميلة ونفهم بعض من نظرة عين وهى سريعة الغضب والانفعال، أما أنا أستوعب الأمور الأول وبعدها أنفعل".

وأضافت: "كنت دائما بقولها يا سناء أريدك ألا تعتذرى كثيرًا عليكى الاستيعاب أولا، ولكنها لم تتغير وكنت بقبل اعتذارها كل يوم"..