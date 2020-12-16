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شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يخوض مغامرة لالتقاط صورة مع سيدة سائقة تاكسى: ست مصرية أصيلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم آسر ياسين على التقاط صورة مع إحدى معجباته، أثناء قيادته لسيارته فى أحد الشوارع، حيث ظهر وهو داخل سيارته بجوار السيدة التي تعمل سائقة سيارة أجرة، وسط محاولات منه لالتقاط صورة جيدة معها، وكتب قائلاً: "ست مصرية أصيلة نازلة تشتغل على التاكسى بتاعها.. وده مايمنعش إنها كانت هاتخبط عربيتى وعربيتها علشان الصورة تطلع حلوة".
وظهر آسر ياسين في أحدث صورة له من خلال حسابه على موقع إنستجرام، حيث ظهر خلال الصورة وهو برفقة زوجته، كما تميز بلوك فيلمه الجديد الشايب، الذى سبق وروج له بافتتاحية مهرجان القاهرة السينمائى، ليعلق على الصورة: "الشايب والجميلة".
وفاجأ آسر ياسين متابعيه فى وقت سابق حينما ظهر خلال فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى وهو بلوك فيلمه الجديد "الشايب"، حيث ظهر على الريد كاربت بنفس اللوك، مما دفع الكثيرين للتوقع بأن الفيلم سيعرض خلال العام المقبل، ولكن آسر ياسين أشار مؤخراً من خلال حسابه على موقع إنستجرام أن الفيلم قد يعرض عام 2022، حيث نشر صورة من ظهوره بالأمس، وعلق عليها بكتابة اسم الفيلم "الشايب"، ومعه 2022.
آسر ياسين مع سائقة التاكسى
وشارك النجم آسر ياسين جمهوره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعه مع فريق عمل فيلم "رسائل البحر"، ومنهم النجمة بسمة، والمؤلف والمخرج داوود عبد السيد، والفنان أحمد كمال، معلقا على الصورة: "رسائل البحر على نتفليكس"، وذلك بعد 10 أعوام على العرض الأول للفيلم، حيث عرض عام 2010، وحقق وقتها نجاحا كبيرا، كما نشر صورة أخرى تجمع فريق العمل معلقا عليها :"في حضرة العمالقة".
تدور أحداث الفيلم حول يحيي وهو طبيب شاب تخرج من كلية الطب ولكنه يعانى من اضطرابات في طريقة نطق الكلام، ويتعرض بسبب ذلك للسخرية من أصدقائه وزملائه فيترك الطب ويقرر العمل صيادا فيلتقى بأكثر شخص كل منهم له قصة مختلفة عن الآخر، وهو من بطولة آسر ياسين وبسمة ومحمد لطفي ومي كساب، إخراج وتأليف داوود عبد السيد.
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