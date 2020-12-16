شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يرد بقسوة: الرجاء من جميع الأحباب عدم الاستماع للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ومالك نادى ألميريا الإسبانى على أنباء إعفائه من منصبه بأمر ملكي وملاحقته بقضايا فساد، معتبرًا إياها "مغرضة".

وكتب تركي آل الشيخ منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: «الرجاء من جميع الأحباب عدم الاستماع للشائعات المغرضة»، حسب تعبيره.

وكانت قد تداولت بعض وسائل الإعلام أنباء حول إعفاء آل الشيخ من منصبه بأمر ملكي والتحقيق معه بقضايا تتعلق بالفساد.

وفى سياق آخر، عاد المستشار تركى آل الشيخ إلى العاصمة السعودية الرياض مؤخرًا، بعد رحلة علاج فى الولايات المتحدة الأمريكية استغرقت عدة أشهر، وفور وصوله إلى مطار الرياض سجد شكرًا لله على عودته بالسلامة لأرض الوطن.

وكان قد هنأ مجموعة من نجوم مصر والوطن العربى، المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، علي عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان يتلقى العلاج هناك لعدة أشهر، إذ اجرى عملية جراحية خلال فترة إقامته فى المستشفى.