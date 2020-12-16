شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رابح صقر على واقعة تشابهه مع النجم العالمي براد بيت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المطرب السعودى رابح صقر، على التريند المتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ ساعات، بسبب ظهوره المشابه مع النجم العالمي براد بيت، حيث كتب قائلاً " شكرًا من القلب، وكل من أساء لي والله مسامحه من كل قلبي".



تعليق رابح صقر

جاء رد صقر، على احدى منشورات متابعيه الذي كتب قائلاً: "ألبوم رابح الجديد بينزل في بداية السنة الجديدة والشي إلي متأكد منه هو أنه بيكسر الدنيا ويضرب ضربة قوية، تخيل أنه له أكثر من 8 شهور وهو يشتغل عليه في مصر.. لكل شخص أساء له واستنقص منه عندك فرصة تعتذر وتسمتع معنا بالألبوم لأن بعدها ما راح نستقبلك معنا في حال عجبك، عندكم فرصة".



جانب من المنشورات

وكان قد تصدر المطرب السعودي رابح صقر، منصات السوشيال ميديا المختلفة، خلال الساعات الماضية، بسبب صورة يتشابه فيها مع النجم العالمي براد بيت، وسرعان ما علق عدد كبير من المغردون على الهاشتاج الذي انتشر بشكل واسع.

ويعتبر الفنان رابح صقر أحد أشهر وأبرز مطربى المملكة السعودية والخليج والعالم العربى، ونجح خلال مسيرته الفنية الرائعة فى تحقيق شعبية كبيرة فى المملكة ودول الخليج، حتى لقب بموسيقار الخليج بسبب جمعه ما بين الغناء والتلحين وهو يتمتع بموهبة فذة وحس مرهف وشغف كبير بالفن والغناء مما جعله نجماً ساطعاً واسماً كبيراً فى عالم الفن.