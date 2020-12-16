شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يهدى نجل ولى عهد أبوظبى "قول وفعل" بمناسبة تخرجه من ساندهيرست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الإماراتى حسين الجسمى، كليب أغنية "قول وفعل" التى أهداها إلى الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تخرجه من أكاديمية ساندهيرست الملكية العسكرية فى بريطانيا، وهى من كلمات فهد محمد بن كردوس، ألحان مبارك بالعود، رؤية إخراجية جمعة السهلى، وتضمن الكليب لقطات حية من حفل التخرج الذى أقيم يوم الجمعة الماضى.

وتقول كلمات الأغنية:

"نحتفل والكون كله محتفل

رفرفت راياتنا والساريات

البطولة مالها غير البطل

بالوراثة فيك من كل الجهات

أشهد أنك زايد بقول وفعل

من سميّك بك مواري بيّنات

والأسد لابد ينجب له شبل

هابته كل الوحوش الضاريات

فعل أبوك محمد محيّر دوَل

ثابتٍ مثل الجبال الراسيات

وانته على نهجه ومنّه تمتثل

للمعالى فى ركون النايفات

المحال الصعب بعزومك سهل

عشت زايد يا محقّق الأمنيات

بسمتك تجلى ضغوط المنفعل

وانفعالك يدعى خصومك شتات".





وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجمعة الماضى، حفل تخريج نجله الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمواطنين من " كلية ساندهيرست الملكية العسكرية" فى المملكة المتحدة.





وضمت الدفعة 201 الخريجين من دولة الإمارات الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمى، الذى نال ميدالية "هودسن هورس" والشيخ خالد بن سلطان آل نهيان والشيخ نهيان بن طحنون بن سعيد آل نهيان ومبارك حميد مطر الدرعى وحميد مبارك حمد الجنيبى وأحمد يوسف الحمادى.





وقام بتخريج الدفعة، الجنرال السير باتريك ساندرز، قائد القيادة الاستراتيجية فى المملكة المتحدة نيابة عن جلالة الملكة إليزابيث الثانية، حيث تضمنت مراسم الحفل استعراضا بالمسير البطيء والعادى للخريجين وتسليم علم الفصيل الملكى الذى يمنح للفصيل الأفضل فى الفوج المتخرج إضافة إلى معزوفات موسيقية عسكرية من التراث البريطانى والعالمى ثم تسليم الشهادات والدروع والجوائز للمتفوقين وأخذ الصور التذكارية على مدرجات الكلية مع الخريجين وأعضاء تدريس الأكاديمية والمدربين.





والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالخريجين من أبناء الإمارات وتبادل معهم الأحاديث الودية، وهنأهم بهذه المناسبة وهنأ أهاليهم وبارك لهم تخرج أبنائهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح فى مسيرتهم القادمة، وطالب الخريجين بالسعى والاجتهاد والمثابرة فى طلب العلم وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.